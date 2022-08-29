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Министр внутренних дел республики Башкортостан Роман Деев в преддверии Дня знаний встретился с детьми сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей

Министр внутренних дел республики Башкортостан Роман Деев в преддверии Дня знаний встретился с детьми сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей

Для детей было подготовлено праздничное театрализованное представление от Культурного центра МВД по Республике Башкортостан и памятные подарки к началу нового учебного года.

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