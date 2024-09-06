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Гельмут Марко: «В одно время смогли договориться с «Мерседесом» о поставках двигателей, но Вольфф не поддержал сделку»

«Ред Булл» мог использовать двигатели «Мерседеса» вместо «Хонды». Советник «Ред Булл» рассказал, что после решения прекратить сотрудничество с «Рено» ему почти удалось договориться о поставках двигателей «Мерседеса».

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