ИИ-эксперт Абрамов: сгенерированное лицо часто выглядит слишком симметричным

Кандидат технических наук, руководитель лаборатории прикладного искусственного интеллекта Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН Максим Абрамов рассказал, как распознать сгенерированное нейросетью изображение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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