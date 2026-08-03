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ИИ-эксперт Абрамов: сгенерированное лицо часто выглядит слишком симметричным

ИИ-эксперт Абрамов: сгенерированное лицо часто выглядит слишком симметричным

Кандидат технических наук, руководитель лаборатории прикладного искусственного интеллекта Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН Максим Абрамов рассказал, как распознать сгенерированное нейросетью изображение.

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