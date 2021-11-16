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Путин поменял состав президиума Госсовета России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о новом составе президиума Государственного Совета России.Из опубликованного на официальном портале правовых актов РФ указа следует, что в президиум Госсовета войдут: Дмитрий Артюхов - глава Ямало-Ненецкого автономного округаИгорь Бабушкин - глава Астраханской областиАлександр Дрозденко - глава ЛенобластиМарина Карташова - глава Узловского района Тульской областиСергей Меняйло - глава Северной ОсетииВладимир Солодов - глава КамчаткиРадий Хабиров - глава БашкирииОлег Хорохордин - глава Республики АлтайВладислав Шапша - глава Калужской областиВадим Шумков - губернатор Курганской областиВладимир Якушев - полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округеУказ о новом составе президиума Госсовета вступил в силу с момента подписания - 15 ноября.

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