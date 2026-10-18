Спутниковые наблюдения помогли обнаружить под ледяной шапкой на северо-востоке Гренландии ранее неизвестное озеро, которое накапливает талую воду и задерживает её поступление в окружающие водоёмы на несколько месяцев.
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