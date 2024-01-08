Сквозная коррозия: сколько стоит сегодня переварить пороги автомобиля

Эпоха тотального дефицита и дороговизны запчастей с фактическим отсутствием возможности купить новую машину — цены пробили все потолки, а кредиты неподъемны — легли толстым слоем на действительность, в которой и так россиянин ездит на пятнадцатилетней машине.
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