Сквозная коррозия: сколько стоит сегодня переварить пороги автомобиля

Эпоха тотального дефицита и дороговизны запчастей с фактическим отсутствием возможности купить новую машину — цены пробили все потолки, а кредиты неподъемны — легли толстым слоем на действительность, в которой и так россиянин ездит на пятнадцатилетней машине.