Google обновила ИИ-блокнот NotebookLM и включила его в подписку One AI Premium Компания Google...

Google обновила ИИ-блокнот NotebookLM и включила его в подписку One AI PremiumКомпания Google объявила о включении обновлённой версии своего приложения для заметок с искусственным интеллектом NotebookLM в подписку One AI Premium.
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