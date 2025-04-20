МИД Армении заявил о важности мирного соглашения между Ереваном и Баку

Глава армянского МИД Арарат Мирзоян и генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу во время встречи в Ереване 20 апреля обсудили перспективы и важность мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.
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