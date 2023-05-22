Боевик «Азова» рассказал, как расстрелял семью с ребенком в Мариуполе

Участник украинского полка «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) рассказал об обстоятельствах совершенного им убийства семьи с десятилетней девочкой в Мариуполе.
Популярные статьи
- «Поцелуйте Байдена в макушку»: Пригожин обратился к Зеленскому из взятого Бахмута
- «Мы перестали брать пленных»: основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин объяснил отсутствие в Артемовске украинских военных
- «Собрать один генеральский полк»: Пригожин предложил решение задачи обеспечения рубежей обороны в Артемовске
Свежие комментарии