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Боевик «Азова» рассказал, как расстрелял семью с ребенком в Мариуполе

Боевик «Азова» рассказал, как расстрелял семью с ребенком в Мариуполе

Участник украинского полка «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) рассказал об обстоятельствах совершенного им убийства семьи с десятилетней девочкой в Мариуполе.

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