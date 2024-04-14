Стас Садальский вспомнил о странном прозвище Леонида Филатова

Артист Станислав Садальский (Кирпич из «Место встречи изменить нельзя» и др. - Прим. ред.), который сейчас находится на гастролях в Крыму и играет антрепризный спектакль «Крик любви», вспомнил один любопытный эпизод из своего студенчества - знакомство с Леонидом Филатовым.