Завод «Пискаревский» ограничил отпускную цену на молоко

Сделало это предприятие добровольно «Санкт-Петербургский молочный завод “Пискаревский”» заключил соглашение о стабилизации цен на свою продукцию, рассказали в Федеральной антимонопольной службе по Петербургу.
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