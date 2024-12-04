Владимир Зеленский еще в 2023 году мог заключить мирный договор по урегулированию конфликта на Украине, однако он потерял эту возможность, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), комментируя заявления МИД об отказе Киева от альтернативных членству в НАТО гарантий.