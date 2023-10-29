Тренер Гладилин заявил, что у ЦСКА есть большая обойма игроков

Бывший тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин в интервью "Газете.Ru" заявил, что победа ЦСКА в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара" оказалась возможной благодаря грамотным ходам наставника армейской команды Владимира Федотова.
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