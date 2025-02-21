В Красноярском крае возбудили 3 уголовных дела на восьмиклассника

В Лесосибирске, расположенном в Красноярском крае, был задержан ученик восьмого класса за ложные сообщения о возможных террористических актах в трех местных школах, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.
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