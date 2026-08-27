Сводка СВО 28 августа: Взяли Шевченковское, бои у Краматорска, ВСУ отступают под Сумами, Лондону пригрозили ударами, Киев готов к диалогу

Ситуация на фронте перестала быть набором разрозненных эпизодов. Армия России методично выстраивает новую конфигурацию сразу на трёх оперативных направлениях, и логика этих действий гораздо важнее, чем сухая статистика освобождённых сёл.
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