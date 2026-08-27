НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

185 подписчиков

Сводка СВО 28 августа: Взяли Шевченковское, бои у Краматорска, ВСУ отступают под Сумами, Лондону пригрозили ударами, Киев готов к диалогу

Сводка СВО 28 августа: Взяли Шевченковское, бои у Краматорска, ВСУ отступают под Сумами, Лондону пригрозили ударами, Киев готов к диалогу

Ситуация на фронте перестала быть набором разрозненных эпизодов. Армия России методично выстраивает новую конфигурацию сразу на трёх оперативных направлениях, и логика этих действий гораздо важнее, чем сухая статистика освобождённых сёл.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии