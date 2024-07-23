Россия поставила в Китай трубопроводный газ на рекордную сумму

Россия в июне поставила в Китай трубопроводный газ на максимальную за все время сумму – $737 млн. Это на 3,4% больше, чем в предыдущем месяце, и на 29% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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