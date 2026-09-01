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Мусаев о победе над «Факелом» по пенальти: «Не считаю, что «Краснодар» был расслаблен, в Воронеже непросто любой команде. Возможно, первые минуты ушли на адаптацию к полю»

Главный тренер « Краснодара » Мурад Мусаев высказался о победе над « Факелом » в матче FONBET Кубка России (1:1, 4:3 по пенальти).

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