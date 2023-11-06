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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Сексуальная инверсия-это признак религиозной принадлежности

Сексуальная инверсия-это признак религиозной принадлежности

Книга "Умеренные" Абеля Боннара, написанная в 1936 году, с большой точностью анализирует структурные дефекты парламентской демократии и дает глубокий психологический портрет правых консерваторов, которые вчера по отношению к республике, сегодня по отношению к глобализму, терпят неудачу за неудачей, потому что то, что отличает их от их предполагаемых противников — это вопрос не природы, а степени.

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