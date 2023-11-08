Ещё 9 исторических фото, на которых происходит нечто необычное

Древний жёсткий диск, женщина-кузнец, Всероссийский съезд целителей и много других интересностей. 70-летняя Элизабет Арнольд, считающаяся единственной женщиной-кузнецом в Англии, подковывает лошадь возле 400-летней кузницы в графств Кент.
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