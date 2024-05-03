Первый подобный смартфон Xiaomi: похож на Galaxy Flip, без складки на экране, с камерой Leica и поддержкой спутниковой связи

Первый смартфон Xiaomi, который складывается по примеру Galaxy Flip, прошел регистрацию Министерства промышленности и информационных технологий, которое подтвердило, что он поддерживает систему спутниковой связи Tiantong.
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