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Калужский памятник Святославу Фёдорову

Калужский памятник Святославу Фёдорову

Академик Святослав Николаевич Фёдоров вернул зрение миллионам людей. Он первым в мире разработал операцию по лечению глаукомы на ранних стадиях.

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