ПОДПИСЧИКИ ЖАЛУЮТСЯ Жители города предупреждают об опасности: "Опять агрессивная собака на улице Савченко!!! Второй день кидается и пытается укусить.
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ПОДПИСЧИКИ ЖАЛУЮТСЯ Жители города предупреждают об опасности: "Опять агрессивная собака на улице Савченко!!! Второй день кидается и пытается укусить.