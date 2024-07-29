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Новая статья: Обзор ноутбука ASUS Vivobook S 15 OLED (S5506M): флагманский CPU и превосходны...

Новая статья: Обзор ноутбука ASUS Vivobook S 15 OLED (S5506M): флагманский CPU и превосходны...

Новая статья: Обзор ноутбука ASUS Vivobook S 15 OLED (S5506M): флагманский CPU и превосходный экранВ обновленный Vivobook S 15 OLED устанавливают интеловские процессоры семейства Meteor Lake вплоть до старшей модели — Core Ultra 9 185H.

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