Хоккейный «Буран» подписал защитника Мысляева

Степан Мысляев провёл в ВХЛ 230 матчей, набрал 22 очка (5 голов + 17 передач). Теперь он будет выступать за воронежский «Буран».
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