Юрий Ильинов

Арестович* назвал себя русским, объяснив почему Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович*, признанный в РФ террористом и экстремистом, заявил, что он считает себя русским. Такое признание он сделал в интервью журналистке Юлии Латыниной**. По его словам, он всегда говорил, что он русский. Арестович добавил, что добровольно выбрал принадлежность «именно к этой цивилизации». Этнически я белорус, поляк, россиянин – мама из России, гражданин Украины, но я выбрал принадлежать к этой цивилизации – подчеркнул он. Арестович уточнил, что сделал выбор в пользу русской цивилизации, так как ему нравится «правда, совесть, справедливость, свет и радость». При этом он любит дисциплинарное общество. https://vk.com/video-31371206_456271525 Ранее Алексей Арестович заявил, что из всех участников спецоперации, включая западных спонсоров, по-настоящему заключить мир хочет лишь президент РФ Владимир Путин. Так он отреагировал на интервью российского лидера американскому журналисту Такеру Карлсону. По его мнению, Путин по-настоящему считает украинцев и русских единым народом, поэтому происходящее на фронте для него буквально гражданская война. * — лицо, признанное в РФ террористом и экстремистом. ** — лицо, выполняющее функции иноагента.