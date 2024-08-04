В дьюти-фри в Дубае стало возможным расплатиться рублями

Ряд магазинов аэропорта начали принимать российскую валюту с 1 августа. Однако расплатиться картами «Мир» не получится, хотя работают выпущенные в РФ карты китайской платежной системы UnionPayМагазины дьюти-фри в аэропорту Дубая начали принимать рубли.
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