В дьюти-фри в Дубае стало возможным расплатиться рублями

Ряд магазинов аэропорта начали принимать российскую валюту с 1 августа. Однако расплатиться картами «Мир» не получится, хотя работают выпущенные в РФ карты китайской платежной системы UnionPayМагазины дьюти-фри в аэропорту Дубая начали принимать рубли.