Минобрнауки: упразднение бакалавриата не обесценит полученных дипломов этой степени

Как подчеркнул в беседе с ТАСС замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, исключение бакалавриата из новой системы высшего образования, которая начнет функционировать с 2025 года, не создаст трудностей ни для уже получивших дипломы этой степени, ни для тех, кто сейчас обучается по этим программам.
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