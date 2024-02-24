Киев потребовал от ВСУ план победы без данных о ресурсах

Известия/Тарас Петренко Украинское правительство потребовало от ВСУ план "победы", не сообщая, на какое количество ресурсов они могут рассчитывать, заявил советник экс-главкома украинской армии Валерия Залужного генерал Виктор Назаров.
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