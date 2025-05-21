Рабат (WTA). 2-й круг. Рахимова встретится с Осорио, Ли – с Батист, Севастова – с Сенмез

Сетка здесь. Grand Prix De Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem Рабат, Марокко 19 – 24 мая 2025 WTA 250 Призовой фонд – 275 094 доллара Открытые корты, грунт Второй круг Энн Ли (США) Хейли Батист (США) Дата проведения 21 мая, 13.
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