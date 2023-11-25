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В Вене открылись торжества к годовщине Австрийской епархии РПЦ

В Вене открылись торжества к годовщине Австрийской епархии РПЦ

Концерт духовной музыки на русском и немецком языках в кафедральном соборе Святителя Николая Чудотворца в Вене положил начало серии торжественных мероприятий, посвященных 60-летию Венской и Австрийской епархии Русской православной церкви.

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