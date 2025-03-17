SciAdv: таблетки от COVID-19 спасли обезьян от лихорадки Эбола

Американские ученые из Техасского университета добились прорыва в борьбе с лихорадкой Эбола. Они впервые успешно избавили от этой болезни обезьян с помощью перорального препарата под названием "Обельдесивир".
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