Военные ВСУ во время оккупации забирали бытовую технику из домов в Судже

МОСКВА, 19 марта, ФедералПресс. В ходе оккупации Суджи украинские военные занимались кражами бытовой техники из домов местных жителей, которые покинули свои квартиры, сообщила жительница города Светлана Александровна.
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