Ботсвана снижает импорт электроэнергии

Мечта Ботсваны стать самостоятельной в обеспечении своих энергетических потребностей и в конечном итоге экспортировать электроэнергию в другие страны постепенно начинает воплощаться, 25 октября пишет газета TheVoiceBW.
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