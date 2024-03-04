МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 972 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Александров
    Что-то я не помню, чтобы Макрон собирался посылать в Куив французов. Он говорил о посылке «подразделений НАТО», т.е. ..."Огреб по полной"...
  • Иван Иванов
    что один человек сделал-другой всегда сломать сможет....Она выдержала Т-9...
  • Фаина Юсупова
    Господи￼сколько надо сил и выдержки наших ребят на поле боя.Что только не посылается на нашу землю,так и хотят уничто...Она выдержала Т-9...

В Сенате США заявили, что Россия получает все ключевые американские технологии

В Сенате США заявили, что Россия получает все ключевые американские технологии

Члены комитета хотят разобраться, как технологии США оказались в доступе РФ  2 дня назад 1,6K прочитали Члены комитета Сената США по безопасности считают, что основные американские технологии якобы находятся в распоряжении России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Благородный
Какие амерские технологии?  У них ничего интересного, и хорошего нет.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх