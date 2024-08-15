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Сегодня "йа-йа", а завтра грустный-грустный: Честный вывод из позора ВСУ в Курской области

Сегодня "йа-йа", а завтра грустный-грустный: Честный вывод из позора ВСУ в Курской области

Боевики ВСУ выставили себя на посмешище в Курской области. Опозорились по полной: сегодня "йа-йа", а завтра смотрит в камеру грустными глазами.

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