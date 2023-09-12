Нурбек Карабала о бое Кабардиев – Аббасов: «Ждем ответа до конца недели»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала выссказался о вероятности боя Магомеда Кабардиева и Наримана Аббасова за пояс чемпиона лиги: «История с боем Магомеда Кабардиева и Наримана Аббасова решиться до конца недели, ждем ответа от команды.