20 марта 2025 г. экскурсия в кафе ´ПИЦЦА БРАВО´ для 15 учащихся средних школ № 18,26 и 34 г.Бобруйска, представитель организации рассказала о специфике работы кафе, о целевой подготовке и перспективах работы поваром, официантом.