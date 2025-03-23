20 марта 2025 г. экскурсия в кафе ´ПИЦЦА БРАВО´ для 15 учащихся средних школ № 18,26 и 34 г.Бобруйска, представитель организации рассказала о специфике работы кафе, о целевой подготовке и перспективах работы поваром, официантом.
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