В Думу внесут проект закона о новом запрете для трудовых мигрантов

В Думу внесут проект закона о запрете трудовым мигрантам перевозить свои семьи в Россию. Как пишет РИА Новости, идея в том, чтобы запретить въезд в нашу страну иностранцам на основании того, что они — родственники работающего в России человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии