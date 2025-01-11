Гренландия пока не планирует проводить референдум о независимости

Все четыре партии, представленные в парламенте Гренландии, выступают за независимость этой автономии от Дании, но пока не называют конкретных сроков проведения референдума, который необходим для начала процедуры выхода.
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