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Гренландия пока не планирует проводить референдум о независимости

Гренландия пока не планирует проводить референдум о независимости

Все четыре партии, представленные в парламенте Гренландии, выступают за независимость этой автономии от Дании, но пока не называют конкретных сроков проведения референдума, который необходим для начала процедуры выхода.

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