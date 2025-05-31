Мощный пожар вспыхнул в Подмосковье. Видео

Жители Красногорска стали свидетелями масштабного пожара, который возник на Новорижском шоссе. Огромный столб черного дыма виден на значительном расстоянии, вызывая озабоченность у местного населения и проезжающих мимо водителей.
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