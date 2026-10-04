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Ученые выяснили, с чем связано ухудшение памяти после 60 лет

Ученые выяснили, с чем связано ухудшение памяти после 60 лет

Исследователи из Лундского университета установили, что у людей в возрасте от 60 до 69 лет низкие результаты тестов на память и скорость реакции связаны с повышенным риском инсульта в последующие годы .

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