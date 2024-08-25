Горелкин: США не нравится, что Дуров создал мешающий их идеологии инструмент

Зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин, говоря об аресте основателя Telegram Павла Дурова, заявил, что США не нравится, что на американские средства был создан инструмент, мешающий их идеологии.
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