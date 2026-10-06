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"Химия отношений": эксперт о неожиданном развороте в треугольнике Россия — Европа — США

"Химия отношений": эксперт о неожиданном развороте в треугольнике Россия — Европа — США

Стратегическое видение между Россией и США сегодня ближе, чем между Россией и Европой. Долгое время мы полагали, что главная проблема в отношениях с европейцами — это американцы, но сейчас ситуация обратная.

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