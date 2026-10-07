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Алтайские приставы забрали долю в квартире у злостного алиментщика

Алтайские приставы забрали долю в квартире у злостного алиментщика

Ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности, однако это не побудило его к добровольному погашению долга Долю в квартире жителя Рубцовска, накопившему долг в размере 1,8 млн рублей, изъяли в счет погашения задолженности на содержание сыновей девяти и десяти лет, сообщает региональная ФССП.

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