Алтайские приставы забрали долю в квартире у злостного алиментщика

Ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности, однако это не побудило его к добровольному погашению долга Долю в квартире жителя Рубцовска, накопившему долг в размере 1,8 млн рублей, изъяли в счет погашения задолженности на содержание сыновей девяти и десяти лет, сообщает региональная ФССП.