Доклад директора ФСБ Путину: Задержаны 11 человек, причастных к теракту в "Крокусе"

Президенту страны сообщили о задержании всех непосредственных участников теракта в подмосковном КрасногорскеДиректор Федеральной Службы Безопасности Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании террористов, причастных к теракту в "Крокус Сити Холл".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии