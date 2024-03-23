Доклад директора ФСБ Путину: Задержаны 11 человек, причастных к теракту в "Крокусе"

Президенту страны сообщили о задержании всех непосредственных участников теракта в подмосковном КрасногорскеДиректор Федеральной Службы Безопасности Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании террористов, причастных к теракту в "Крокус Сити Холл".