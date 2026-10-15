С 5 ноября по 5 декабря в Ростове-на-Дону полностью закроют проезд транспорта по улице Восточной на участке от дома №6 до дома №12 из-за сноса двухэтажного строения по адресу Восточная, 9.
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