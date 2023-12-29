В Бенине открылся фестиваль российского кино

В Бенине открылся фестиваль российских фильмов. Смотр открылся в городе Котону, передает ТАСС. По словам пресс-секретаря посольства РФ в Бенине Владимира Сернова, на показ пришли представители МИД Бенина, деловых кругов, деятели науки и культуры, выпускники советских и российских вузов, соотечественники.