Заключительные показы спектакля «Безымянная звезда» в Московском Губернском театре

Говорят, что спектакли должны уходить на взлёте, чтобы как яркие звёзды завершить свой Земной путь и отправиться в путешествие во Вселенную: эта метафора тонко коррелируются со спектаклем Московского Губернского театра «Безымянная звезда» в постановке Александра Созонова, который в ближайшие месяцы попрощается с Москвой.