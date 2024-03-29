В России упрощен порядок получения статуса ветерана боевых действий. Нововведения прежде всего коснутся участников СВО, которые в результате боевых действий утратили свои контракты с организациями, содействующими выполнению задач ВС, или не смогли оформить их должным образом.
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