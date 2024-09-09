Платформа Web3 Biconomy теперь доступна в сети Boba

Интеграция Biconomy, платформы для упрощенной разработки Web3-приложений, позволит пользователям Boba Network использовать свои токены BOBA, USDC или USDT в качестве газа для транзакций, Это облегчит процесс взаимодействия с децентрализованными приложениями.
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